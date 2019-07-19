Москва, , 13:49 — REGNUM

Ярким событием XIV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова станет мировая премьера спектакля «Семь притоков реки Ота» в постановке выдающегося современного режиссера Робера Лепажа и в исполнении артистов канадской труппы «Экс Махина». Работа мастера, которой завершается престижный театральный форум, будет показана на сцене театра «Геликон-опера» 19, 20 и 21 июля. Семичасовой спектакль, билеты на который пропали в кассах еще месяц назад, будет идти на английском, французском, немецком и испанском языках с субтитрами на русском. Московская версия знаменитой постановки еще раз возвращает вдумчивого зрителя в осмыслению мировых трагедий, прежде всего к атомной бомбардировке Хиросимы.