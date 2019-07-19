Сан-Диего, США, , 15:32 — REGNUM

Компания Funko выпустит стратегическую настольную игру Funkoverse, которая объединит героев вселенной Гарри Поттера, DC и других. Компания анонсировала проект на своем официальном сайте 18 июля.

Игра будет рассчитана на команду из 2−4 человек, возраст участников партии должен быть старше десяти лет. Время одной игры — от 20 минут до часа. Основные игровые механики пока что не раскрыты, отмечается, что ключевой особенностью проекта станут маленькие 7-сантиметровые фигурки с изображением известных героев поп-культуры.

Игра будет выпускаться наборами, посвященными одной вселенной: пока что в Funko анонсировали комплекты по волшебному миру Гарри Поттера, комиксам DC, мультсериалу «Рик и Морти» и культовому американскому сериалу «Золотые девочки».

В игровом наборе также будут присутствовать кубики, маркеры и игровые карты: вероятно, участникам партии необходимо будет совершать определенные действия для достижения игровых целей. Комплекты с персонажами можно будет объединять между собой, сталкивая в одной партии до четырех персонажей из разных вселенных.

«Создание подразделения игр подчеркивает наше стремление выпускать самые инновационные и актуальные продукты на рынке», — объяснил решение о создании настольных игр генеральный директор компании Брайан Мариотти в рамках пресс-релиза на фестивале Comic Con в Сан-Диего, как сообщил портал Comic Book 18 июля 2019 года. Настольная игра должна будет появиться в продаже в октябре 2019 года.

Funkoverse — первая настольная игра от Funko. Ранее компания была известна своими коллекционными фигурками с героями из произведений поп-культуры.

Comic Con в Сан-Диего — крупный международный фестиваль, посвященный гик-культуре. Ранее во время фестиваля состоялся релиз видеоигры Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order от Nintendo и Marvel.

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