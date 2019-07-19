Москва, , 13:39 — REGNUM

Сегодня, 19 июля 2019 года, исполняется 85 лет известному советскому и российскому актеру, режиссеру, сценаристу, телеведущему и художественному руководителю Московского академического театра Сатиры Александру Ширвиндту.

Александр Анатольевич родился 19 июля 1934 года в Москве. Театральное училище им Бориса Щукина он окончил в 1956 году, после чего попал в группу Театра-студии киноактёра. Тогда же Ширвиндт впервые снялся в кино, она исполнил роль певца Вадима Ухова в картине «Она вас любит!».

В 1957 году он был принят в театр им. Ленинского комсомола и зачислен в штат киностудии «Мосфильм». Впоследствии Александр Ширвиндт также работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры он занял в 2000 году.

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Всего за свою карьеру Александр Ширвиндт сыграл в более чем 50 фильмах, он также выступал в качестве актера озвучки, например, в таких анимационных проектах, как «Алиса в Стране Чудес» (1981), «Пёс в сапогах» (1981) и «Гофманиада» (2018).

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