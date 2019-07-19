Тверь, , 13:32 — REGNUM

С 19 по 21 июля в Тверской области будет проходить III Всероссийский слет молодых поэтов «Зеленый листок». Участники форума — победители и призеры одноименного поэтического конкурса, учрежденного по инициативе известного российского поэта Андрея Дементьева. «Дом поэзии Андрея Дементьева» в Твери стал организатором многочисленных семинаров, мастер-классов, встреч с ведущими отечественными литераторами. Свои последние произведения любителям поэзии региона прочтут сами авторы — сочинители от 16 до 29 лет.