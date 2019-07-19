Сан-Диего, США, , 11:12 — REGNUM

В новом фэнтези-сериале «Ведьмак» от Netflix не будет антагониста. О подробностях грядущего проекта рассказала шоураннер Лорен Хиссрич на фестивале Comic Con в Сан-Диего (США), сообщило издание Entertainment Weekly 18 июля.

На вопрос журналистов о том, кто будет главным злодеем в первом сезоне «Ведьмака», Хиссрич пояснила, что в ее шоу не планируется антагонистов. По словам создательницы сериала, ее всегда интересуют «серые цвета» в произведениях, когда герой не является ни плохим, ни хорошим. Зритель будет регулярно ставить себя на место персонажей и решать, как бы поступил он в той или иной ситуации. И это, по мнению Хиссрич, должно постоянно менять отношение публики к происходящему.

«Я думаю, что в конечном итоге у вас будет больше сочувствия к персонажам, к которым вы не ожидаете это почувствовать», — добавила она.

Шоураннер также рассказала, что сериал будет во многом посвящен монстрам и магии, поскольку главный герой — ведьмак Геральт из Ривии, является охотником на чудовищ. По мнению Хиссрич, они создали в сериале много ужасающих монстров — настолько страшных, что шоу вполне можно будет отнести к жанру «хоррор».

В отношении главных актеров: Генри Кавилла («Супермен»), играющего Геральта, и Фрейи Аллан («Синняя птица»), исполняющей роль маленькой княжны Цириллы, шоураннер высказалась положительно. Кавилл, по ее словам, помог глубже раскрыть образ Геральта из книг (в которых персонаж чаще молчал, чем разговаривал), а Аллан, несмотря на свой юный возраст, обладает «зрелой душой» и играет наравне с более опытным Кавиллом.

Сериал «Ведьмак» выйдет на потоковой платформе Netflix 20 декабря 2019 года. Сюжет шоу будет основан на одноименном книжном цикле Анджея Сапковского. Первый сезон будет состоять из восьми серий. Ранее создатели проекта поделились первыми кадрами, на которых показали главных героев истории.

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