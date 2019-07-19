Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM

Испорченный на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге арт-объект каллиграфа Покраса Лампаса будет обязательно восстановлен. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации подчеркнули, что 19 июля на площади ремонтировали пешеходный переход. Работы шли по многочисленным просьбам жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга, но то, что произошло, недопустимо.

«Тем более, что арт-объект на площади — совместный подарок администрации города и команды Стенограффии жителям Орджоникидзевского района», — отметили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арт-объект был создан художником в рамках фестиваля «Стенограффия». Она представляет собой крест площадью 6600 кв. метров. Внутри креста помещён отрывок из манифеста Казимира Малевича.

Утром 19 июля объект оказался повреждён. Рабочие частично залили его гудроном. После скандала технику убрали.

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