Юхнов, Калужская область, , 10:28 — REGNUM

18 июля на большой поляне около деревни Рыляки в Юхновском районе Калужской области начал работу один из крупнейших анимационных фестивалей России — «Бессонница». Уникальность формата этого смотра в том, что на большие экраны на открытом воздухе в течении всей ночи «выводятся» лучшие авторские мультипликационные фильмы. Уже в первую ночь организаторы показали около 100 анимационных работ. Фестиваль продлится до 23 июля. Всего в программе фестиваля более порядка 250 картин из России, Германии, Ирана, Японии, Израиля, Бельгии и США. В рамках форума состоятся и заметные премьеры — «Зеркальце» режиссера Галины Голубевой, «Три сестры» Светланы Андриановой и «Доброе сердце» Евгения Жиркова.Впервые за свою историю с 2013 года фестиваль вышел за пределы Калужской области: показывать лучшие анимационные работы будут и в Москве — в саду «Эрмитаж», на ВДНХ, а также в кинотеатрах «Каро Октябрь» и «Каро Атриум».