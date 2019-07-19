Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM

В Екатеринбурге будет восстановлен арт-объект на площади Первой Пятилетки, который утром 19 июля дорожные рабочие частично залили гудроном. Об этом журналистам заявил мэр Александр Высокинский.

Также он пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крест площадью 6600 кв. метров создал каллиграф Покрас Лампас. Внутри он написал отрывок из манифеста Казимира Малевича.

Однако утром 19 июля арт-объект был повреждён. На площадь приехала строительная техника — рабочие начали чинить дороги. Сейчас работы приостановлены.

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