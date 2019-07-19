Нижний Новгород, , 10:10 — REGNUM

С 19 по 25 июля на 20 площадках в городах Нижегородской области будут проводиться показы конкурсных и внеконкурсных лент в Рамках фестиваля нового кино «Горький fest». Откроется смотр 19 июля по традиции проходом известных артистов и почетных гостей по кранной дорожке. Позже в Нижегородском академическом театре драмы имени Максима Горького будет демонстрироваться фильм режиссера Оксаны Карас «Выше неба» с Викторией Толстогановой и Алексеем Аграновичем в главных ролях. А завершится праздничный вечер на Нижневолжской набережной выступлением группы с символичным названием «Кина не будет».

Всего же в конкурсную программу 2019 года вошли восемь полнометражных художественных фильмов, среди которых «Амбивалентность» Антона Бильжо, «Вера» Александра Нерадовского, «Троица» Яна Гэ, «Болевой порог» Андрея Симонова, «Я не плачу» Александры Андроновой и другие.

Зрители также увидят картины «Громкая связь» Алексея Нужного, «Т-34» Алексея Сидорова, «Юморист» Михаила Идова, «BEEF: Русский хип-хоп» Романа Жигана, «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Без меня» Кирилла Плетнева, «Гофманиада» Станислава Соколова, «Миллиард» Романа Прыгунова.

Специальным событием организаторы фестиваля называют шоу популярного артиста Александра Петрова «Заново родиться», которое пройдет на стадионе «Нижний Новгород».