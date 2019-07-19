Сан-Диего, США, , 10:46 — REGNUM

Телекомпания HBO представила первый трейлер будущего фантастического сериала «Темные начала» («His Dark Materials») по книжной трилогии Филипа Пулмана «Темные начала». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале HBO 19 июля.

Режиссером сериала выступил Том Хупер. В трейлере появляются главные герои будущего шоу: роль девочки Лиры исполнила Дафни Кин («Логан»), ее дядю, Лорда Азриэла, сыграл Джеймс Макэвой («Сплит»), а опекуншу миссис Колтер — Рут Уилсон («Джейн Эйр»). Сериал будет выпущен в конце 2019 года, стоит отметить, что он уже продлен на второй сезон.

Видео раскрывает события первого сезона, который будет состоять из 8 серий. Их сюжет основан на книге «Северное сияние», выпущенной в Великобритании в 1995 году. Девочка Лира живет в мире, где у каждого человека есть деймон — часть души, отделенная от тела и принимающая вид различных животных.

Однажды ей вручают необычную вещь — алетиометр — компас, помогающий видеть будущее, и Лире приходится отправиться в опасное путешествие, полное политических и религиозных тайн. В этом мире существуют как церковь, так и ведьмы, в книгах цикла часто поднимаются вопросы теологии.

Книжная трилогия «Темные начала» Филипа Пулмана была помещена на третье место в списке 200 лучших книг, по версии BBC. Первая книга серии уже была экранизирована режиссером Крисом Вайцем: фильм «Золотой компас» вышел в 2007 году.

В сентябре в России выйдет новый роман Филипа Пулмана «Лира Белаква», посвященный детству главной героини будущего сериала.

Читайте также: Джеймс МакЭвой снимется в экранизации романов Пуллмана «Тёмные начала»

Читайте ранее в этом сюжете: Сказочке конец. Marvel закроет в 2020 году сериал «Агенты «Щ.И.Т.»