Москва, , 09:25 — REGNUM

19 июля на стадионе «Открытие Арена» впервые в России выступит самый успешный поп-хитмейкер последнего десятилетия Эд Ширан. Выступление 27-летнего музыканта пройдет в поддержку его нового альбома «№ 6 Collaborations Project» («Проект сотрудничества № 6»). Критики в один голос отмечают необыкновенное разнообразие стилей этой пластики — в ней можно встретить и хип-хоп, и фанк, и акустические баллады, и R&B, и даже хард-рок. Более того, новая суперзвезда смогла привлечь к записи диска таких корифеев, как Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Эминем и многих других звезд.

Молодой солист уже стал культовой фигурой. Он четыре дня подряд давал концерты на знаменитом «Уэмбли». И даже успел получить титул кавалера Ордена Британской империи.

В Москве Эд Ширан исполнит не только новые композиции, поклонники таланта могут не волноваться: популярные и незабываемые Shape of You (самая продаваемая песня в мире в 2017 году) и Thinking Out Loud входят в обязательную программу выступления.

Некоторый общественный резонанс вызвала установленная перед парком Горького пятиметровая лежащая фигура певца. Чиновники, в частности депутат Госдумы Виталий Милонов, требовали убрать с глаз долой «скульптуру», москвичи и гости столицы, напротив, с удовольствием фотографировались на фоне новой легенды музыки.