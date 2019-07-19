Москва, , 09:23 — REGNUM

19 и 20 июля в «Зеленом театре» ВДНХ состоится представление музыкального спектакля «Свинарка и пастух». Легендарная советская комедия снималась именно на территории выставки во время Великой Отечественной войны. Креативная команда молодых продюсеров, режиссеров, актеров, инженеров и техников возвращает публику к истории любви русской девушки и парня из горного Дагестана не только традиционными театральными методами, но и современными технологическими средствами. Как рассказывает официальный сайт ВДНХ, «декорациями обновленного спектакля послужит грандиозный видеомаппинг, который будут проецировать на множество передвижных платформ. В сочетании с динамичным видеорядом специально разработанная система создаст у зрителей различную глубину восприятия сцены и будут менять атмосферу и настроение действия».

Отдельного внимания заслуживает звуковое сопровождение — на протяжении всего спектакля коллектив из 11 музыкантов будет исполнять музыку из кинофильма как в оригинальных, так и в авторских современных аранжировках в стиле блюз, джаз, соул и рок-н-ролл.

Режиссер Роман Шаляпин, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, видеохудожник Илья Старилов.