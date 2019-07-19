Москва, , 09:21 — REGNUM

20 июля в музее-заповеднике «Коломенское» будет целый день проходить VIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». По информации Министерства культуры, в форуме принимают участие 1,8 тыс. творческих коллективов и мастеров народных промыслов из 57 регионов России. На территории парка будет действовать несколько площадок — «Ярмарочная площадь», «Музыкальное подворье», «Поляна сказок» и другие. Гостей народного праздника порадуют своими выступлениями, песнями такие известные коллективы и исполнители, как хор Сретенского монастыря, «Хор Турецкого», «Песняры», «Кватро», певица Юлия Савичева и многие другие артисты.

Десять стрит-арт-художников подготовят масштабное граффити «Народы и этносы России».

Организаторы надеются, что в этом, 2019 году удастся превзойти прошлогодний рекорд посещаемости — тогда на фестивале побывало более 150 тыс. человек.