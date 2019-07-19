Пекин, , 09:19 — REGNUM

Кинотеатры IMAX набирают огромную популярность в китайской сфере развлечений, сообщает 18 июля газета China Daily.

«Все большее число китайских потребителей стремятся получить наилучший опыт при просмотре фильмов, и мы работаем над тем, чтобы дать им более качественный и эксклюзивный контент при помощи наших технологий», — заявил главный финансовый директор IMAX China Джим Афанасополус.

Как сообщили в IMAX China, компания намерена расширять свое сотрудничество с ключевой китайской сетью кинотеатров CJ CGV Co Ltd. и открыть 40 новых IMAX-залов по всему Китаю. Новые кинотеатры будут оснащены лазерными проекторами.

В настоящее время по всему Китаю уже открыто 600 кинотеатров формата IMAX. На 14 июля 2019 года общие кассовые сборы с продажи билетов в IMAX достигли 1,6 млрд юаней (около $232,7 млн), что на 35% больше, чем за тот же период годом ранее и очень близко к отметке $337 млрд сборов за весь 2018 год.