Большое Завидово, , 09:08 — REGNUM

На юбилейном, двадцатом музыкальном фестивале «Нашествие», который проходит в Большом Завидово в Тверской области, можно вполне законно связать себя узами брака в государственном ЗАГСе. Акт регистрации можно подгадать под музыку своей любимой группы или исполнителя — будь то ДДТ, «Аквариум», «Алиса», «Сплин», «Ночные снайперы», «Мумий Тролль» и даже Гарик Сукачев. Именно они и многие другие известные коллективы будут радовать поклонников популярных рок и поп мелодий на протяжении 19, 20 и 21 июля. Кроме ярких и громких выступлений, в программе праздника многочисленные спортивные соревнования, мастер-классы, кинопоказы. Работают детские и выставочные зоны.