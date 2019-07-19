Москва, , 09:16 — REGNUM

Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов сообщил о состоянии супруги, которая накануне упала со сцены во время спектакля. Об этом 19 июля сообщает РЕН ТВ.

Панфилов вместе с сыном посетили Чурикову в больнице ночью с 18 на 19 июля. Она находится в хирургической реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Ей стало плохо в ходе спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» и она упала со сцены. По сообщению врачей, у Чуриковой тяжелые повреждения ребер.

Стоит отметить, что 75-летней Чуриковой несколько лет назад стало плохо перед спектаклем в Театре наций.

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