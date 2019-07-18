Москва, , 17:33 — REGNUM

Ведущий оператор спутникового телевещания в стране «Триколор ТВ» намерен в ближайшем будущем транслировать в своей сети сериалы собственного производства. Об этом заявил представителям СМИ заместитель гендиректора компании по стратегическому и операционному маркетингу Андрей Нестеров. Правда, по словам руководителя, получается, что снимать телепродукт будут «ключевые российские и зарубежные производители», а вот транслировать сериалы в своем онлайн-кинотеатре будет действительно «Триколор». Также оператор предложит программы «по обучению, развлечению и общению». Будут ли новые услуги платными или войдут в сетку на безвозмездной основе пока не сообщается.