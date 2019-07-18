Нью-Йорк, США, , 19:26 — REGNUM

В третьем сезоне сериала «Мир Дикого запада» сюжет сконцентрируется на взаимоотношениях роботов и людей. О подробностях продолжения популярного шоу сообщило издание Entertainment Weekly 17 июля.

Шоураннер сериала Джонатан Нолан отметил, что третий сезон будет менее загадочным и интригующим, однако больше раскроет особенности коммуникации между человеком и роботом. Сюжет продолжится там, где был завершен второй сезон. Ключевыми героями станут строитель Калеб (Пол Аарон) и мстительный дроид Долорес (Эван Рейчел Вуд). Калеб, по мнению Нолана, должен будет перевернуть представления Долорес о человеческом обществе и содействовать внедрению робота в людской мир.

Представители шоу рассказали, что изначально хотели посвятить каждый сезон сериала отдельной истории, и рады будут показать линию развития персонажа Долорес.

«Мир Дикого запада» — сериал производства компании HBO, выходящий с 2016 года. Он рассказывает о футуристическом парке развлечений, в котором роботы выглядят абсолютно так же, как люди. Третий сезон шоу ожидается в 2020 году: в мае 2019 года был показан первый трейлер будущей истории.