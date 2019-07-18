Тамбов, , 15:11 — REGNUM

По Тамбову начал курсировать первый в России литературный автобус, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Молодежный проект поддержали тамбовские власти.

Литературный автобус ― часть проекта «Почитай» московской студентки Нины Самотоиной. Его цель — поддержать молодых писателей и поэтов. Проект получил грант на молодежном форуме «Таврида», который проводится в рамках национального проекта «Образование». В форуме принимала участие и тамбовский дизайнер Ольга Слезина, которой принадлежит идея реализовать в таком формате этот проект в Тамбове.

«Мне очень понравилась эта идея — поддержать именно молодых современных авторов. Мы популяризуем их творчество с помощью QR-кода. Коды сейчас очень актуальны, и на пике этой волны попытались внедрить в массы произведения молодых авторов — 30 поэтов и 10 прозаиков», — рассказала дизайнер Ольга Слезина.

Проект «Почитай» реализуется и в других городах: в Москве ― с помощью стикеров на кофейных стаканах, а в Саратове ― с помощью афиш в центре города. А Тамбов стал первым городом в России, где появился литературный автобус. Инициативу поддержала администрация Тамбовской области и выделила транспорт для проведения акции. Пассажиры этого автобуса могут услышать отрывки произведений молодых современных авторов в исполнении актера Влада Арсланбекова. А после познакомиться с полной версией понравившегося произведения, отсканировав QR-код, размещённый на афише внутри салона.

«Возродить в обществе ценность хорошей книги принципиально важно. Так же, как и делом помочь тем, кто так или иначе связан с литературной деятельностью», — отмечал ранее президент России Владимир Путин.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подчёркивает, что видит в этом важнейшую роль государства, которое должно поддержать литературный процесс. Поэтому региональные власти оказывают поддержку просветительским акциям, и сам губернатор лично патронирует многие творческие проекты.

Дизайн литературного автобуса выполнен в чёрно-красных цветах, что должно привлечь внимание тамбовчан. Прокатиться на нем можно до ноября. Он будет курсировать по маршруту № 1. Между объявлением остановок пассажиры услышат отрывки произведений. А те, что понравятся, смогут найти на сайте литературного конкурса всероссийского социального проекта «Почитай». Для этого в салоне автобуса разместили 40 QR-кодов, по которым можно ознакомиться с творчеством всех авторов.

«Это здорово, что у нас такая активная молодежь. Проект оригинальный и очень актуальный. Уверен он получит дальнейшее развитие, а мы со своей стороны постараемся его поддержать», — сказал начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.