Вашингтон, , 17:02 — REGNUM

Молодежный сериал «Сплетница» будет перезапущен спустя семь лет после своего окончания. Производством ремейка займется будущая потоковая платформа HBO Max, сообщило издание Variety 17 июля.

Сервис HBO Max заказал 10-часовой сериал о жизни школьников в Манхэттене. Действие сериала будет проходить спустя восемь лет после финала оригинального шоу: разработчики проекта хотят показать, как за эти годы изменился Нью-Йорк и социальные медиа. Общая идея сюжета останется той же — кто-то будет использовать социальные сети и другие информационные инструменты для наблюдения за жизнью школьников. Неизвестно, появятся ли актеры из «Сплетницы» в будущем ремейке.

Исполнительными продюсерами сериала выступят Джошуа Сафран («Анатомия любви») и Джош Шварц («Одинокие сердца»): они работали и над оригинальной версией шоу. Ожидается, что сериал будет выпущен на потоковой платформе HBO Max, принадлежащей компании Warner Media. Прогнозируется, что новый стриминговый сервис будет запущен весной 2020 года. Ранее стало известно, что HBO Max приобрел права на трансляцию популярного сериала «Друзья».

Сериал «Сплетница» выходил с 2007 по 2012 год на телеканале CW. Он был основан на одноименной серии романов Сесилии фон Цигезар. Сюжет раскрывает историю взаимоотношений подростков, за которыми через интернет-блог ведет неустанное наблюдение некий аноним под псевдонимом «Сплетница».

Читайте ранее в этом сюжете: Против демонов и пришельцев: по игре Warhammer 40,000 выпустят сериал