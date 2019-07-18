Чебоксары, , 13:55 — REGNUM

В чувашском Алатыре бесхозяйным числится объект культурного наследия 1755 года постройки. В ходе проверки было выявлено, что нет сведений о собственниках объекта в уполномоченных органах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По итогам проведённой прокурорской в суд было направлено два административных исковых заявления к отделу культуры мэрии Алатыря. Одно из них касается объекта культурного наследия 1755 года постройки — Христорождественской церкви.

«На момент проведения проверки сведения о собственниках объекта в уполномоченных органах не имелось», — сказали в республиканской прокуратуре.

Надзорное ведомство требовало признать бездействие отдела незаконными и обязать поставить на учёт в качестве бесхозяйного объекта Христорождественскую церковь. Кроме того, прокуратура также требовала обязать чиновников установить информационные надписи и обозначения на девяти объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципалитета.

Алатырским районным судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решения суда не вступили в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алатырь получил статус исторического поселения. Это даст возможность привлекать федеральные средства на реставрацию и реконструкцию инженерной инфраструктуры территорий. С другой стороны, вводится режим ограничения с целью сохранения памятников культуры и средовой застройки.

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Напомним, в июне в Алатырском краеведческом музее при проведении земляных работ на территории музейного сада обнаружены фрагменты человеческих останков. Выкопано восемь черепов, три из которых предположительно детские. Сотрудники музея «строят догадки, каким образом данное захоронение могло оказаться на территории бывшего учебного заведения». По предварительной версии, данные захоронения — дореволюционные.