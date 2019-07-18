Воронеж, , 13:44 — REGNUM

Площадки Международного Платоновского фестиваля искусств, который ежегодно проводится в Воронеже, могут появиться в городах Белоруссии. С предложением 18 июля в ходе встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия Михаила Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов РФ и Белоруссии в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге, выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«К нам приезжают лучшие творческие коллективы и исполнители из разных регионов России и мира. Сейчас мы рассматриваем возможность расширения границ Платоновского фестиваля за счет площадок в других городах и странах. Было бы здорово, если бы реализация такой нашей идеи началась с Беларуси», — сказал Александр Гусев.

В частности, глава региона отметил, что в рамках десятого по счету фестиваля, проведение которого запланировано на 2020 год, в Белоруссию воронежские театры могут привезти свои лучшие фестивальные постановки. Также губернатор предложил сделать сотрудничество с Белоруссией темой международного молодежного образовательного форума «Молгород» 2020 года. Белорусская молодежь уже получила предложение от главы региона стать участниками традиционного форума.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−18 июля в Санкт-Петербурге проходит VI Форум регионов России и Белоруссии. В рамках форума Воронежская область подписала соглашения о развитии взаимосвязей с Брестской и Гродненской областями Белоруссии.