Большое Завидово, , 10:33 — REGNUM

Знаменитый музыкальный фестиваль «Нашествие» в Тверской области, празднующий свое двадцатилетие, 18 июня впервые начинается в «нулевого» дня. На самом деле, в Большом Завидово в этот день выступят главные звезды форума — группировка «Ленинград» с неизменным лидером Сергеем Шнуровым и Глеб Самойлов с большим оркестром. Таким образом организаторы еще на один день увеличили время фестиваля — теперь он пройдет с 18 по 21 июля.

А главное действо на трех сценах начнется 19 июля. Для поклонников современных ритмов железные дороги запустят дополнительно 21 электричку с Ленинградского вокзала.

Всего же в масштабном фестивале будет задействовано 130 ведущих коллективов и исполнителей. Среди главных героев «Нашествия» — Вячеслав Бутусов, Ольга Кормухина, группы ДДТ, «Аквариум», «Алиса», «Сплин», «Ночные снайперы», Гарик Сукачев, «Мумий Тролль», Дельфин, «Сурганова и Оркестр», Mordor, «Нейромонах Феофан» и многие другие.