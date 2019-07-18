Ноттингем, Великобритания, , 10:11 — REGNUM

По вселенной популярной настольной игры Warhammer 40,000 снимут сериал. О будущей премьере сообщило издание Deadline 17 июля.

Разработкой проекта занимается Франк Спотниц («Секретные материалы», «Человек в высоком замке»). Шоу будет называться «Айзенхорн»: оно расскажет о судьбе инквизитора Грегора Айзенхорна, который вместе со своими коллегами сражается против пришельцев и сверхъестественных существ во имя спасения человечества. Сюжет будет основан на одноименной серии книг, выпущенных британским автором комиксов Дэном Абнеттом, который ранее придумывал истории для издательства Marvel. Книжный цикл представлял собой трилогию и был издан в 2001 году.

Спотниц выступит исполнительным продюсером сериала вместе с Эмили Феллер («Верь мне», Медичи»). В разработке шоу им будет помогать компания Games Workshop, которая отвечает за выпуск настольной игры Warhammer 40,000. Как сообщается, сериал станет первым случаем высокобюджетной телеэкранизации настольной игры.

Warhammer 40,000 — настольная игра-варгейм (жанр, в котором в игровом процессе преобладают элементы войны между игроками), выпускаемая с 1987 года. Вселенная игры является симбиозом научной фантастики и фэнтези: игроки оказываются в вымышленном мире будущего и должны пользоваться необычными видами оружия, чтобы выжить. Отличительной особенностью игры является наличие миниатюр — маленьких фигурок, изображающих игровых персонажей.

В декабре 2018 года представители издательства Games Workshop рассказали, что планируют выпустить анимационный сериал по вселенной игры Warhammer 40,000.

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