Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM

Веселую и неоднозначную реакцию в обществе вызвала информация в многочисленных СМИ о том, что комитет по культуре Санкт-Петербурга потребовал от инициаторов установки памятной доски на доме, где проживал культовый российский писатель Борис Стругацкий, справку о том, что указанный «товарищ» действительно является писателем. При этом, значимость его творчества подтверждать не требовалось. Такой документ довольно оперативно предоставило петербургское отделение Союза писателей России. И передало его, распространившего в сети информацию, депутату городского заксобрания Борису Вишневскому. Самое интересное, что чиновники города на Неве, нисколько не хотели оскорбить память блестящего фантаста, просто таковы правила для установления мемориальных досок. Вообще-то в Союзе писателей много тысяч литераторов, но сочинения уровня «Улитки на склоне», «Пикника у обочины», «Трудно быть Богом» удались не многим. Может ли быть справка о членстве в организации быть убедительным поводом для увековечивания имени того или иного творца. Может, критериями памяти должны стать другие весомые факторы?

Остается надеется, что теперь памятная доска на фасаде дома в Санкт-Петербурге по адресу: улица Победы, 4, где писатель Борис Стругацкий прожил более 50 лет, будет установлена в скором времени.