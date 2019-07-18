Москва, , 08:42 — REGNUM

14 июля завершила работу одна из самых заметных экспозиций 2019 года в Третьяковской галерее — выставка работ знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка. По данным музея, за три месяца с непростым творчеством экспрессиониста познакомились более 200 тысяч поклонников изобразительного искусства. Особым вниманием посетителей была удостоена культовая картина мастера — «Крик», вернее, одна из многочисленных версий полотна. Всего же было выставлено 70 живописных и 30 графических работ художника из коллекций музея Мунка в Осло и Пушкинского музея в Москве.