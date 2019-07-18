Лондон, , 08:21 — REGNUM

В сентябре 2019 года состоится первое выступление нового симфонического коллектива — первого в истории российско-британского оркестра. Организаторы назвали его в честь выдающихся композиторов Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича. Об этом в Лондоне заявили его сооснователи — дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг и бывший замминистра энергетики Великобритании Чарльз Хенди. Фестивальный оркестр осенью даст серию концертов в городах Великобритании и России. Такие гастроли будут повторяться каждый год. В состав ансамбля войдут талантливые молодые музыканты от 21 до 28 лет. В репертуаре — произведения композиторов двух стран.

Проект станет результатом перекрестного года музыки России и Великобритании, который проходит в 2019 году.