Москва, , 19:49 — REGNUM

Актёр и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Юрий Прохоров Цитата из к/ф «Квартет Гварнери». реж Вадим Костроменко.1978. СССР

«Не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Юрия Прохорова. Приносим соболезнования родным и близким Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.

Юрий Прохоров окончил актёрское отделение Горьковского театрального училища. В 1967—1971 годах был актёром Севастопольского драматического театра имени Луначарского. С 1971 года связал свою жизнь с кинематографом. Работал актёром и ассистентом режиссера Одесской киностудии, кинорежиссёром Т/О «Экран» и «Союзтелефильма».

В качестве второго режиссёра Прохоров работал над такими фильмами, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Адам женится на Еве» и «Не ждали, не гадали!» режиссёра Виктора Титова, «Расстанемся — пока хорошие» и «Несут меня кони» Владимира Мотыля, «Что сказал покойник» Игоря Масленникова, «Тихая застава» Сергея Маховикова и многими другими.