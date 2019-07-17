Дербент, Дагестан, , 17:08 — REGNUM

Определился победитель электронного аукциона на реставрацию Джума-мечети VIII века в дагестанском городе Дербенте. Им стало Татарское специальное научно-реставрационное управление (АО «ТСНРУ»). Информация об этом 17 июля размещена на сайте госзакупок.

Из документа следует, что компания из Казани стала единственным участником торгов. Её заявка была признана соответствующей требованиям законодательства и конкурсной документации.

Завершить реставрацию мечети планируется к середине осени 2020 года. Финансирование работ в 2019 году составит более 53 млн рублей, в 2020 году — более 212 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дербентская Джума-мечеть является старейшей мечетью как в России, так и на всем постсоветском пространстве. На её реставрацию из федерального бюджета направлено более 264,3 млн рублей.

Заказчиком работ является дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ. От исполнителя требуется «проведение работ по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия».

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