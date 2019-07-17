Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM

Информация СМИ о срочной госпитализации российского актера Юрия Кузнецова не соответствует действительности, он проходит в больнице плановый осмотр. Об этом рассказала его дочь Александра Кузнецова.

«Слухи лживые. Юрий Александрович на плановом профилактическом обследовании, никакой операции не было, как и экстренной госпитализации», — цитирует РБК дочьПо ее словам, в настоящее время актер чувствует себя прекрасно, а в больницу он приехал на своем автомобиле.

Напомним, ранее сегодня «Пятый канал» сообщил, что 72-летний актер был якобы экстренно прооперирован в одном из медучреждений Санкт-Петербурга после того, как у него возникли проблемы с сердцем.

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