Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM

17 июля в Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны». Экспозиция, включающая свыше 400 уникальных экспонатов, организована Государственным Эрмитажем совместно c Музеем Лувр. На ней впервые представлены в таком объеме наиболее выдающиеся произведения искусства, некогда составлявшие Музей Кампаны. Собрание Джованни Пьетро Кампаны маркиза ди Кавелли (1809−1880) считалось одной из самых значительных частных коллекций XIX века. Как отмечается в релизе петербургского музея, «коллекция Кампаны выделялась многочисленностью и качеством входивших в нее экспонатов — античных ваз, предметов из бронзы, в том числе вооружения, античной и ренессансной скульптуры, живописи — всего порядка 12 000 артефактов, многие из которых без преувеличения можно причислить к шедеврам».

Открывают выставку артефакты, найденные маркизом во время раскопок, которые он организовывал в Этрурии и окрестностях Рима. Также истинные поклонники искусства смогут увидеть живопись, майолику и скульптуру от эпохи Возрождения до Нового времени.

Среди выставленных экспонатов — знаменитая коллекция ваз и скульптуры, включающей всемирно известные антики — гидрия «Царица ваз», бюст Антиноя, статую Афродиты с Эротом из собрания Эрмитажа, этрусский саркофаг супругов, рельефы Кампаны, фрагмент Алтаря мира, этрусские ювелирные украшения, живописные работы Тадео Гади, Паоло Венециано, Доменико Гирландайо и другие из Лувра.

Часть коллекции Кампаны — «565 ваз, 139 бронз, 1 ювелирное изделие и 77 мраморов» и фрески школы Рафаэля приобрёл император Александр II для Эрмитажа. Значительная часть собрания была продана Наполеону III и в 1863 году передана в Музей Лувр. Произведения из коллекции маркиза также пополнили коллекции Британского музея и Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Остальное принадлежит частным владельцам.