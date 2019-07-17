Москва, , 13:43 — REGNUM

17 июля в Крокус Сити Холле в Москве выступит всемирно известная рок-группа Whitesnake. Турне под названием Flesh and Blood проходит в поддержку одноименного альбома и приурочено к 40-летию со дня основания легендарного ансамбля. В мировом туре «Flesh & Blood» знаменитого бывшего вокалиста Deep Purple Дэвида Ковердейла сопровождают Реб Бич (гитара), Джоэль Хекстра (гитара), Майкл Девин (бас), Томми Олридж (ударные) и Мишель Луппи (клавиши).

На грандиозном музыкальном шоу прозвучат как новые композиции, так и, кончено, любимые поклонниками хиты. За сорокалетнюю карьеру группа пережила взлеты и падения, менялись участники и музыкальный стиль, но всегда концерты Whitesnake проходили при полном аншлаге. Как ожидается, зал в Москве будет полон истинными любителями настоящего рока.