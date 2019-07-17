Солнечногорск, Московская область, , 13:16 — REGNUM

17 июля в Середникове Солнечногорского района Московской области, в бывшем имение Всеволожских и Столыпиных, начал работу Форум владельцев исторических усадеб. Основная повестка собрания — роль частных инвесторов в восстановлении исторических построек. Об этом информирует Ассоциация владельцев исторических усадеб. В официальном релизе на сайте организации заявляется, что «В программе форума: панельная дискуссия с участием владельцев исторических усадеб. В рамках дискуссии пройдет обсуждение предложений по реализации инициативы президента В. В. Путина о необходимости принять более сбалансированные решения, которые позволяли бы и делали более эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование». Участники также обсудят актуальные вопросы возрождения так называемых «забытых» усадеб, проблемы их реставрации и дальнейшего использования.

В рамках мероприятия пройдет презентация проекта информационного интернет-ресурса «Усадебное достояние России» с интерактивным представлением возрожденных и предлагаемых к приватизации усадеб.