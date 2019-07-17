Москва, , 12:54 — REGNUM

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» миллиардера Романа Абрамовича принял решение о выделении средств на производство трех полнометражных фильмов — «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе». Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на ТАСС. При этом, в самом фонде подчеркнули, что такой выбор не был намеренным — просто экспертам организации именно эти ленты показались наиболее привлекательными.

Максимальное внимание публики приковывает работа над картиной «Тенерифе», так как она снимается режиссером Романом Васьяновым по роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Предыдущие опыты экранизации исторических полотен уральского писателя не признавались критиками удачными.

Фильм «Китобой» по собственному сценарию снимает выпускник ВГИКа Филипп Юрьев, а «Молоко птицы» молодой режиссер Евгений Марьян. Она повествует о парне из Приднестровья, собирающегося бежать в Европу.

Фонд «Кинопрайм» объявил о начале работы на кинематографическом рынке в начале 2019 года. Ежегодный планируемый объем инвестиций — 1 миллиард рублей.