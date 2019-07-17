Пекин, , 11:22 — REGNUM

Опера, посвященная эпическому Великому походу китайских коммунистов, вернется в Национальный центр исполнительных искусств (НЦИИ) в Пекине уже нынешним летом, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

«Великий поход» будет показываться с 30 июля по 4 августа в рамках Оперного фестиваля НЦИИ 2019 в рамках празднования 70-й годовщины со дня основания Китайской Народной Республики.

Трехчасовая опера состоит из шести актов и является оригинальным произведением НЦИИ, премьера которой состоялась в июле 2016 года по случаю 80-й годовщины Великого похода китайских коммунистов.

Великим походом называют военный маневр, осуществленный Рабоче-крестьянской Красной Армией Китая с 1934 по 1936 год.

За время похода китайские коммунисты покинули свои позиции и, преодолев бушующие реки, непроходимые горы и прочие препятствия, прорвали осаду сил Гоминьдана, чтобы дать бой японским агрессорам. Поход растянулся на 12,5 тыс. км из южного Китая до Яньаньского округа провинции Шэньси на севере.