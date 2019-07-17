Лос-Анджелес, США, , 10:56 — REGNUM

Фэнтези-сериал «Игра престолов» от HBO побил рекорд по количеству номинаций премии «Эмми». Списки претендентов на премию были опубликованы на официальном сайте премии 16 июля.

Финальный сезон шоу «Игра престолов» завершился в мае 2019 года и принес сериалу 32 номинации «Эмми», установив абсолютный рекорд за всю историю телевизионной премии. Предыдущим рекордсменом на протяжении 25 лет был сериал «Полиция Нью-Йорка» — он получил в 1994 году 27 номинаций.

Например, среди претендентов на получение награды за лучшую женскую второстепенную роль из шести актрис четверо относятся к «Игре престолов» (Гвендолин Кристи, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Лена Хиди), в то же время на лучшую мужскую второстепенную роль также претендуют двое актеров из сериала (Николай Костер-Вальдау и Альфи Аллен). Среди основных номинантов на лучшую мужскую и лучшую женскую роль в сериалах — Кит Харрингтон, исполнивший роль бастарда Джона Сноу, и Эмилия Кларк, сыгравшая королеву Дейенерис Таргариен.

Вручение телевизионной премии «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.

В 2018 году сериал «Игра престолов» победил в номинации «Лучший драматический сериал». За все восемь сезонов шоу принесло телекомпании HBO 161 номинацию.

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Сериал «Игра престолов» транслировался с 2011 года по 2019 год. В основу сюжета лег книжный цикл «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, который до сих пор не завершен. Это история о свержении королей на вымышленном материке в средневековое время. Сейчас писатель стремится закончить книги.

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