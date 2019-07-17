Нур-Султан, , 10:53 — REGNUM

Министерство энергетики Казахстана с удовлетворением восприняло решение президента США Дональда Трампа об отмене торговых ограничений на импорт урана. Об этом сообщили 17 июля в пресс-службе министерства энергетики республики.

В ведомстве отметили, что Казахстан придаёт большое значение двустороннему сотрудничеству с США в сфере атомной промышленности и по вопросу укрепления режима нераспространения.

Отмечается, что в рамках двусторонних комиссий и других мероприятий с участием сотрудников МИД и министерства национальной экономики Казахстана была проделана работа по предотвращению применения санкций по импорту урана.

Напомним, в июле 2018 года министерство торговли США ввело пошлины на импорт урана. В 2017 году Казахстан поставил в США около 948 тонн урана или 4,1% от общего объема экспорта. После введения пошлин этот показатель сократился до 400 тонн.

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