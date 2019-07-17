Москва, , 09:30 — REGNUM

Бари Алибасов, один из главных медийных героев последнего времени в отечественных медиа, сумел вновь отличиться. В эфире программы Дмитрия Борисова «Путь говорят» на Первом канале легендарный продюсер набросился с кулаками на другого участника шоу — свою подругу Лиану. Она позволила себе замечание о том, что многие несчастья Алибасова начались после брака с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Стерпеть такую несправедливость мужчина не смог: подбежал к женщине и сжал ее лицо руками. Женщина закричала и в слезах покинула студию. На реплику ведущего, что-де поднимать руку на женщину нехорошо, акула шоу-бизнеса не ответил.

Напомним, что общественность была взбудоражена тяжелым отравлением Бари Алибасова бытовой химией, которую он по ошибке выпил. Далее последовали подозрения в инсценировке данного инцидента и категорические опровержения пострадавшего. В любом случае на телевизионной улице большой праздник, так как конца это мылодрамы не видно.