Аруша, Танзания, , 07:23 — REGNUM

Официальным гостем на праздновании 60 лет с момента обнаружения черепа зинджантропа станет премьер-министр Танзании Кассим Маджалива. Мероприятие состоится 22 июля на месте нахождения артефакта в ущелье Олдувай, расположенном на территории национального парка Нгоронгоро, передает газета Mwananchi.

Председатель подготовительного комитета празднования профессор Одакс Мабула на пресс-конференции в понедельник, 15 июля, заявил, что Маджалива откроет мероприятие.

Исследовали Луис Лики и его жена Мэри Лики обнаружили череп зинджантропа 17 июля 1959 года. Зинджантроп — представитель австралопитековых. Первоначально считался древнейшим представителем рода Homo. Вместе с черепом Лики нашел каменные орудия, заставившие назвать зинджантропа первым изготовителем каменных орудий, и отсюда первым «настоящим человеком».

Мабула рассказал, что в национальном парке сохранились дом, где проживали исследователи, автомобиль, на котором они ездили и инструменты, которые они использовали.

«Это исторический день для всего мира в сфере изучения происхождения человека и до сих пор Олдувай признается одной из территорий мира, где проживали древние люди и различные доисторические животные», — сказал Мабула.

Он добавил, что лозунг мероприятия — гордость нашими истоками, куда приезжают туристы, исследователи со своего мира.