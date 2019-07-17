17 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Генеральный продюсер кинофестиваля «Балтийские дебюты» Федор Попов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о потенциале смотра, а также о том, в каком направлении развития хотят двигаться его организаторы. Внимание к начинающим режиссерам — это вклад в будущее.

Алена Сычева, , 09:43 — REGNUM

Генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Балтийские дебюты», прошедшего с 6 по 12 июля в Светлогорске Калининградской области, кинорежиссёр, член Российского оскаровского комитета Фёдор Попов рассказал корреспонденту ИА REGNUM как меняется смотр, в чем его сильные стороны и чем хотелось бы дополнить этот праздник кино, ежегодно проходящий в Прибалтике.

Фёдор Попов Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты»

Одной из ярких, сильных сторон мероприятия Федор Попов считает большое внимание зрителей: гостей и жителей области. Фестиваль стал традиционным, и многие стараются запланировать свой отпуск на даты его проведения, чтобы иметь возможность смотреть новое кино.

Александра Галибина, долго аплодировали, плакали и женщины, и мужчины». Федор Попов «Мы принесли в регион культурное событие, которое тут востребовано и соответствует запросам населения. Публика очень благодарная: не кислая, не застывшая, а восторженная и отзывчивая. Такого не встретишь в крупных городах, особенно в Москве. Позитивный отклик публики не только очень приятен, он наполняет смыслом то, что мы делаем. К примеру, в этом году после премьеры «Сестренки» зрители стоя приветствовали режиссера, долго аплодировали, плакали и женщины, и мужчины».

Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты»

Вместе с тем продюсер отметил, что хотелось бы развивать профессиональное содержание фестиваля. Так, впервые в прошлом году был проведен конкурс российских дебютов. Программу собирать непросто, но благодаря финансовой поддержке Министерства культуры всё больше начинающих режиссеров имеют возможность снять свой первый фильм (в течение 2018 года года было снято около двадцати дебютных картин).

Федор Попов «Захотелось развернуть наш смотр лицом к отечественному кино и к российскому зрителю. Когда делаешь международный фестиваль Балтийского региона, естественно, что он как бы направлен на Запад. Я — за, но кино — дело международное. Интеграция и партнерство необходимы, но не хотелось бы поворачиваться спиной к соотечественникам, хочется в обе стороны смотреть. Поэтому первое, что мне показалось правильным сделать как российскому продюсеру — подумать о своих коллегах, о дебютантах, о развитии собственной кинематографии. Все-таки дебюты, внимание к начинающим режиссерам — это вклад в будущее».

Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты»

Продюсер признает, что «Балтийские дебюты» не претендуют на позицию главного российского киносмотра, но фестиваль занимает свою нишу и помогает развитию кинематографа:

Федор Попов «Наш фестиваль — не самый главный в стране: есть «Кинотавр», ММКФ. Наш смотр при вполне скромном бюджете даже не претендует на то, чтобы собрать все дебютные фильмы, сделанные за год. Но я рад, что качество нашей программы не только выдерживает высокий заданный уровень, но и растет».

Афиша кинофестиваля «Балтийские дебюты» Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты»

Говоря о внеконкурсных программах, генеральный продюсер смотра напомнил о внимании организаторов к детской и семейной аудитории. Так, традиционная секция «Мир анимации», созданная совместно с Открытым российский фестивалем анимационного кино в Суздале, с этого года демонстрируется в самом большом фестивальном зале:

Федор Попов «В прошлом году люди высказывали претензии: не все смогли попасть на сеансы. Зал в 120 мест просто не вмещал всех желающих. Мы организовывали дополнительные просмотры, но все равно было жаль детей, которые специально приехали на просмотр, но не попали на него. Так что в этом году мы решили перенести мультфильмы в зал на 1600 мест. Решили, пусть останутся свободные места, и зал будет заполнен наполовину или даже на треть, но зато все желающие, в том числе зрители, приезжающие из разных уголков Калининградской области, смогут попасть на сеанс».

Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты»

Кроме того, на фестивале с большим успехом прошла программа «Премьеры года», неподдельный интерес вызвали мастер-классы и творческие встречи после показов. Одновременно с фестивалем состоялось обучение в летней киношколе ВГИК.

В большом зале «Янтарь-Холла» состоялись концерты Монеточки и Петра Налича. Эти мероприятия, не имеющие прямого отношения к кино, стали подарком для жителей и гостей города.

Призы кинофестиваля «Балтийские дебюты» Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты»

На вопрос о дальнейшем развитии смотра продюсер признался, что многое упирается в ограниченные финансовые возможности, но он вместе с командой старается развивать фестиваль как международный центр молодежного кино:

Федор Попов «Необходимо больше молодежного духа, чтобы в Светлогорске в течение фестивальной недели жизнь бурлила. Как говорят молодые: была бы тусовка. Я бы назвал это средой общения. Хочется, чтобы было больше молодежных мероприятий, неформального общения, творческой жизни, обмена культурным опытом. Я только что прилетел с фестиваля в Карловых Варах, и там, конечно, гудит весь город и очень много молодежи. Хотелось бы, чтобы и наш фестиваль был ярче. Увы, не все кинематографисты знают про «Балтийские дебюты», не у всех есть возможность лететь в Светлогорск, чтобы представить свою картину. Фильмы дают, а для личного визита либо объективно времени нет, либо пока не видят в этом интереса, пользы. Но мы стараемся повышать статус и привлекательность нашего мероприятия».

Фёдор Попов Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты»

Одним из ключевых элементов привлекательности фестиваля продюсер считает денежные призы. И для продюсеров, и для режиссеров важно, когда награда фестиваля воплощается не только в красивой статуэтке, но и в перспективе получения финансовой поддержки на развитие нового проекта.

Федор Попов «Да, у нас пока нет денежного приза, но есть комфортное место пребывания, современный Театр эстрады «Янтарь-Холл», где проводятся все показы и мероприятия фестиваля и, главное, есть идея и поддержка Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области. Руководство региона в лице губернатора к культуре относится очень неравнодушно, есть очевидное желание развивать фестиваль. Мы поддерживаем саму идею фестиваля: мы знаем, чего хотим, что нужно и зачем мы проводим фестиваль. И я очень надеюсь, что наше общее желание будет поддержано, не наткнется на неполезные препятствия. Препятствия бывают полезными, если их преодолеваешь — это закаляет. Надеюсь, нам удастся больше заниматься творчеством, чтобы мы могли реализовать все наши смелые, амбициозные замыслы в интересах области и всей нашей кинематографии».

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