Пекин, , 19:27 — REGNUM

Исполнилось 70 лет со дня основания Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства и Союза китайских писателей, сообщает 16 июля Синьхуа.

Теплые приветствия и пожелания новых достижений в развитии литературы и искусства в Поднебесной в адрес Ассоциации направил партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин.

Пожелав участникам обеих организаций новых ярких творческих успехов, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР обратил внимание на их особую ответственность за формирование в стране духовно-нравственного потенциала развития.

Заметим, что вопросы активной помощи КПК и китайского правительства развитию художественного творчества получили отражение в политических документах состоявшегося в октябре 2017 года XIX съезда КПК.