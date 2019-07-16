Каир, , 18:48 — REGNUM

В университете «Аль-Азхар» в Каире планируют открыть центр поэта Абая Кунанбаева и специальность «казахский язык», сообщили 16 июля в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

14 июля посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев встретился с ректором университетом «Аль-Азхар» Мухаммедом аль-Махрасауи. Руководство одного из древнейших университетов мира пообещало поддержать открытие центра Абая и специальности «казахский язык».

Во время переговоров стороны обсудили пути расширения сотрудничества университета «Аль-Азхар» и Казахстанско-египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2018 года посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев заявил, что Нур-Султан выделит $4,5 млн на реконструкцию мечети Султана Бейбарса в Каире. Дипломат назвал Бейбарса символом связи между двумя народами.

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