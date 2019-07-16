Ростов-на-Дону, , 16:59 — REGNUM

Народный артист России Филипп Киркоров поблагодарил сотрудников управления МЧС РФ по Ростовской области за помощь. Спасатели вытащили из кювета на одной из донских трасс фуру, в которой находилось сценическое оборудование для шоу артиста.

«Все хорошо, спасибо за беспокойство. Все живы, здоровы. Фура не переворачивалась, в плохую погоду съехала с дороги. Спасибо МЧС — вытащили. По направлению в Крым уже все движется, концерты состоятся», — сказал Киркоров в эфире телеканала «Звезда».

https://www.instagram.com/p/Bz-qK1IBZgl/

Напомним, что ЧП под Волгодонском произошло ранним утром. О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы. Информацию о перевернувшей фуре Филиппа Киркорова распространили различные telegram-каналы и социальные сети.

Сообщение о ДТП в региональном управлении МЧС ранее подтвердили, но что находилось внутри фургона, достоверно никто не знал.

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