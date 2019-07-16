Пекин, , 16:55 — REGNUM

Подборка художественных работ, сгенерированных искусственным интеллектом компании Microsoft, будут выставлены в Художественном музее Центральной академии художеств Пекина, сообщает 16 июля газета China Youth Daily

«Художественный уровень робота сравним с уровнем выпускника художественной школы», — заявил куратор выставки, получившей название «Альтернативные миры» Цю Цчицзе в интервью газете.

Как отметил представитель компании Microsoft в Пекине Ли Ди, робот не занимается копированием и компилированием элементов уже существующих изображений, но генерацией новых, в связи с чем его работы можно назвать на 100% оригинальными.

За прошедшие 22 месяца искусственный интеллект обработал более 5 тыс. художественных работ 236 известных авторов за последние 400 лет истории изобразительных искусств. Выставка стартовала 13 июля и продлится до 12 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Барнауле открылась выставка живописцев из Китая и Монголии