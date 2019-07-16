Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» будет открыт в центре Екатеринбурга к 75-летию Победы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

«Завершение возведения комплекса станет замечательным подарком к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и уже менее чем через год уникальный комплекс распахнет свои двери для жителей и гостей уральской столицы», — говорится в сообщении мэрии.

На улице Вайнера, 11 будет собственно центр площадью 3,8 тыс. кв. метров. А на Вайнера, 16 на площади 2,6 тыс. кв. метров разместят фондохранилище. «Эрмитаж-Урал» — это проект федерального уровня. Выбор Екатеринбурга для его создания не случаен — в годы войны в советском Свердловске находились фонды Государственного Эрмитажа.

Уже известно, что здание фондохранилища будет состоять из трёх этажей. Здесь разместятся библиотека и выставочные залы. Кроме того. посетителям будет доступно Кроме того, посетителям будет доступна мансарда здания, в которой разместят мемориальный зал центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы построить в Екатеринбурге филиал Эрмитажа были озвучены в 2014 году. Без проблем не обошлось. Но в итоге все они были преодолены.