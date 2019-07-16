Нью-Йорк, США, , 18:27 — REGNUM

Американские телеведущие Джимми Фэллон и Стивен Кольбер вместе спели песню из сериала «Очень странные дела». Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале передачи «Сегодня вечером с Джимми Фэллоном» 15 июля.

В последнем эпизоде третьего сезона шоу подросток Дастин (Гейтен Матараццо) связывается со своей подругой Сьюзи (Габриэлла Пиццоло) по рации, после чего герои вместе поют песню «NeverEnding Story» из одноименного фильма 1984 года. Эта сцена стала настолько популярной, что известные телеведущие США решили перенести ее с телеэкранов в реальную жизнь. Фэллон и Кольбер на видео так же как и персонажи сериала, связываются по рации и «втайне от всех» дуэтом исполняют ту же песню, пританцовывая в кадре.

При этом в конце исполнения к ведущим подходит коллега и спрашивает, не повторяют ли они сцену из «Очень странных дел», но Фэллон и Кольбер отшучиваются и говорят, что понятия не имеют, о чем идет речь.

Третий сезон сериала «Очень странные дела» вышел на потоковой платформе Netflix 4 июля 2019 года. Сюжет раскрывает причины таинственных событий, происходящих в маленьком городе США в 1984 году. Герои шоу — подростки и дети, сталкивающиеся со злыми силами из параллельного измерения. Шоу транслируется с 2016 года: последний вышедший сезон стал самым просматриваемым контентом за всю историю существования потокового сервиса Netflix.

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