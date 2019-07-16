Калининград, , 14:32 — REGNUM

Традиционный военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение», посвященной 105-летию победы Русской армии, состоится 8 сентября в поселке Лермонтово Гусевского городского округа, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В ходе фестиваля будет реконструированы эпизоды боев битвы при Гумбиненне — первого сражения на Восточном фронте Первой мировой войны, которое завершилось победой русских войск и отступлением австро-германских.

Всего в фестивале примут участие около 300 реконструкторов как из России, так и иностранных — прежде всего из Польши, Чехии и Белоруссии. В ходе реконструкции боев для реалистичности будут созданы специальные декорации, использованы пиротехника, а также организовано 8 интерактивных площадок для гостей фестиваля. Непосредственно в моделировании самих боев примут участие пехота, артиллерия и кавалерия.

Мероприятие пройдет при содействии Российского военно-исторического общества, правительства Калининградской области, администрации Гусева, государственного музея-заповедника «Царское село» и АНО «Фестивальная дирекция».

Как рассказал главный специалист Департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Андрей Семенов подобный фестиваль в области проводится уже в шестой раз.

«С 2013 года он стал частью культурной жизни региона, данью памяти и благодарности героям, напоминанием о силе русского оружия и о том, какую цену мы заплатили, чтобы эта земля стала нашей», — рассказал Семенов.

Он также отметил, что данное мероприятие — новая форма просветительской работы с молодежью и отличная возможность для подростков отвлечься от гаджетов. Согласно его мнению, реконструкция боев вызывает интерес среди молодежи изучать историю и узнавать подробности событий, происходивших на территории Калининградской области в годы Первой мировой войны