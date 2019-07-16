Москва, , 17:56 — REGNUM

Стартовал восьмой всероссийский ежегодный конкурс оригинальных разработок настольных игр «КОРНИ». Анонс и правила были опубликованы на сайте организатора мероприятия — издательства «Стиль жизни» 15 июля.

Конкурс «КОРНИ» проводится уже в восьмой раз. Авторы игр будут соревноваться за четыре денежных приза общей суммой в 100 тыс. рублей и возможность заключить контракт с российским или заграничным издательством на выпуск собственной настольной игры.

Прием работ осуществляется с 15 июля и продолжится до 22 сентября. К участию в конкурсе принимаются проекты, ранее не издававшиеся и не рассматривавшиеся другими издательствами. Исключительные права на игру должны принадлежать тому, кто подает заявку на конкурс.

Кроме того, настольная игра должна быть неоднократно протестирована другими игроками, а правила к ней должны быть изложены на русском языке. Помимо правил участник конкурса должен приложить к электронному письму с заявкой все материалы, позволяющие жюри воссоздать прототип игры.

Лучшие проекты будут отмечены поощрительными призами от издательства «Стиль жизни» («Гномы-вредители», «7 чудес»), а победителей конкурса объявят на фестивале настольных игр «Игрокон» 16 ноября 2019 года.

Представители конкурса отмечают, что не намерены использовать чужие разработки в собственных целях без авторского разрешения, однако предупреждают, что от «совпадения идей» на рынке настольных игр никто не застрахован.

Согласно заявлениям организаторов, конкурс создан для того, чтобы дать возможность авторам настольных игр реализовать новые проекты. По словам представителей оргкомитета, автором настольной игры может стать любой человек — математик, фермер или рыбак. Главное — чтобы игру увидела публика и заметило издательство.

Конкурс «КОРНИ» проводится с 2012 года. С помощью него молодые авторы заявляют о своих идеях и проектах. Так, в 2013 году вышла игра Тимофея Шаргородского «Артифициум», а в 2017 — игра Павла Атаманчука «450 вещей, которые вам слабо сделать в жизни». Многие игры, будучи отмеченными жюри конкурса, позже выпускаются другими издательствами.

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