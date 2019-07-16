Москва, , 13:21 — REGNUM

Самый востребованный актер российского кинематографа Александр Петров не будет участвовать в съемках продолжения культового отечественного блокбастера «Полицейский с Рублёвки». По словам артиста, они с продюсерами не нашли понимания. Так что очередная комедия выйдет также накануне Нового года, но уже без легендарного героя. Другой главный персонаж сложных расследований в исполнении Сергея Бурунова вновь появится на экранах. На этот раз мужественному полицейскому предстоит сразиться в элитном поселке Барвиха не с кем иным, как с инопланетянами. Видимо, остальные преступники в этом подмосковном раю побеждены окончательно.