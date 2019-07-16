Вашингтон, , 13:12 — REGNUM

Twitter сменил дизайн для пользователей ПК. Рекламный ролик, демонстрирующий изменения соцсети, компания разместила 15 июля на своей официальной странице.

https://twitter.com/Twitter/status/1150812293124546560

Стоит отметить, что в новой версии Twitter появились не только внешние изменения, но и новые функции. Например, кнопка «Исследовать», которая ранее присутствовала лишь в мобильном приложении. Кроме того, сбоку появилось боковое меню, благодаря которому пользователь может быстрее получить доступ к свои закладкам, настройкам профиля и т.д.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Facebook выплатит эксперту в области кибербезопасности $30 тыс. за то, что он обнаружил в Instagram критическую уязвимость. Лаксман Мутия (Laxman Muthiyah) выяснил, что, имея контроль над 5 тыс. компьютеров, можно за 10 минут взломать любой аккаунт соцсети.

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